人気声優のワンピース姿が話題を呼んでいる。声優・上坂すみれが２３日までに自身のインスタグラムを更新。「皆さま、今週もたいへんおつかれさまでしたっ！」とつづり、デコルテから腕にかけてシースルーになった白のワンピース姿をアップ。「龍が如く」シリーズのライブイベントにゲスト出演したことを報告すると、共演者とのショットを公開。「それでは皆さま、すこやかで楽しい週末をお過ごしくださいませっ！」と、投稿を