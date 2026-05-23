【新華社杭州5月23日】パキスタンのシャリフ首相が23日、浙江省杭州市に到着し、4日間の中国公式訪問を開始した。到着に先立ち、中国外交部の報道官はシャリフ氏の訪中が中国とパキスタンの国交樹立75周年に際した重要なハイレベル交流であると説明。中国は双方が今回の訪問を機に、伝統的な友情を続け、全方位的な協力を深め、新時代における一層緊密な中国・パキスタン運命共同体の構築に向けた新たな一章を共に記すことを期