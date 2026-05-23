女子ゴルフのブリヂストン・レディースが行われている千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦Cで23日、ブリヂストン契約プロの宮里藍さんがジュニアゴルファーを対象にレッスン会を開催した。参加したのは小学1〜6年生の10人。年齢もゴルフ歴もまちまちだが、宮里さんがアドバイスを送ると、打球の方向性が安定したり、遠くまで飛ぶようになったりと上達する様子がうかがえた。質問コーナーでは多くのジュニアから「緊張しないためには？」「