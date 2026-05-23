フィギュアスケート選手で、2018年平昌オリンピック金メダリストのアリーナ・ザギトワ（24）が5月19日、Instagramを更新。自身の24歳の誕生日を祝福する写真を投稿した。 【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃三浦璃来の引退会見フォローに注目 「Opening my new chapter in a pink world」と投稿されたのは、24歳の誕生日を祝うバースデーフォト。バル