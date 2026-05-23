シカゴ・ホワイトソックスが5月20日、Instagramを更新。イチロー（52）と村上宗隆（26）のツーショットを公開した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 「Mune Ichiro」と投稿されたのは、シアトル・マリナーズのトレーニングウェアを着たイチローとホワイトソックスのトレーニングウェアを着