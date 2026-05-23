ソフトバンクは２３日、王貞治球団会長（８６）の功績とレガシーを次世代に継承する目的で「福岡王貞治レガシー賞」の創設と「ＦＵＫＵＯＫＡＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＰＲＯＪＥＣＴＳＰＥＣＩＡＬＭＡＴＣＨ」と銘打ったＯＢ戦（みずほペイペイドーム）を１１月２３日に開催することを発表した。レガシー賞は、王会長がダイエー監督に就任して以降、ホークスおよび福岡に多大な功績を残した選手、指導者