ボートレース住之江の「アクアコンシェルジュカップ」が２３日、開幕した。吉田一心（２２＝大阪）は１Ｒ、インからしっかり伸び返して１着、５Ｒは３コースから差して２着。初日２走２連対と上々の船出だ。「回った後もいいし、直線も良かったです。ペラを叩いて前検より良くなっています。風で乗りにくさはあったけど、乗り心地も大丈夫そう」と機力に自信を持つ。２０２６年後期適用勝率は自己最高の５・１８をマーク。「