「勝手にちょっと運命を感じる」アイドルグループ・King & Princeの永瀬廉が、大阪時代の思い出を明かした――。King & Prince・永瀬廉○永瀬廉、『紅白』オープニングで着用した同型ジャケットで登場永瀬は18日、大阪市内で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープンイベントに出席。ジャケットにダメージパンツを合わせたスタイリングで登場し、「お気に入りは、特にこのジャケット」とコメント。カラーと素材