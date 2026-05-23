ソフトバンクは２３日、球団の象徴である王貞治球団会長（８６）のホークスでの歩みと功績、野球人としての精神性をたたえる「王レガシープロジェクト」の発足記念会見を福岡市内で開いた。会見後に行われたレセプションでは多忙のためビデオメッセージを寄せた孫正義オーナー（６８）が、あふれる「王貞治愛」を打ち明ける場面があった。孫オーナーは「野球のレジェンドである、というだけじゃないと思うんですよね。やはり