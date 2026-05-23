記事ポイント経済産業省主催「DXセレクション2026」でコマツ株式会社が優良事例に選定37,000人以上が利用する壁紙AI識別アプリ「かべぴた」の開発が評価の柱に建設内装業界の属人化・長時間労働に、現場対話型DXで挑む中小企業の実践例 建設内装業を手がけるコマツが、経済産業省主催の「DXセレクション2026」において優良事例として選定されます。2026年5月20日に開催された最終選考・表彰式では、全11者の最終番手となる11