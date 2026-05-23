Wikipediaの記事を調べる時は検索窓にキーワードを入力したり記事中のリンクをたどったりするのが一般的ですが、そんなWikipediaをWindows XP風のデスクトップ上でフォルダーを開くように探索できるウェブアプリ「Wikipedia File Explorer」が、デザイナーのSami Smith氏によって公開されています。懐かしいWindows XP風の見た目と操作感でどのようにWikipediaをたどれるのか、実際に使って確かめてみました。Wikipedia File Explo