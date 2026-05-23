記事ポイント第9回「樫尾 俊雄 発明アイディア コンテスト」が2026年5月25日から9月18日まで作品を募集最優秀賞「樫尾 俊雄賞」の受賞者にG-SHOCKの生みの親・伊部 菊雄のサインと受賞者本人の名前入りG-SHOCKが贈られる応募資格は全国の小学生（1〜6年生）で、20作品以上をまとめて応募した学校・クラブには電子キーボードCasiotone（CT-S500）が抽選で当たる カシオ計算機の創業者の1人で発明家の樫尾 俊雄の理念を伝える樫