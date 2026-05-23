◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第3日（2026年5月23日東京・駒沢体育館）女子フリースタイル76キロ級で、24年パリ五輪王者の鏡優翔（サントリー）が決勝とその後のプレーオフで25年全日本選手権王者の松雪泰葉（ジェイテクト）に連勝。逆転で9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得した。五輪以来の復帰戦だった5カ月前の全日本選手権では、決勝で松雪に屈して涙を