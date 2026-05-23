シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が23日、自身のインスタグラムを更新。4月末に緊急手術を受け、ツアー5公演の延期などを発表していたが、スタジオで演奏する姿を披露し、近況を報告した。「毎日毎日、体がどんどん回復しています」と書き出し、スタジオでピアノを弾く姿などを公開。「ライブも最初から最後まで通しています！」と現状を報告し、「歌える喜びや呼吸ができるありがたみを深いところから感じて