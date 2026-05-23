プレミアリーグのリヴァプールがFWの獲得を検討している。ターゲットはブンデスリーガのライプツィヒでプレイするヤン・ディオマンデ。コートジボワール代表の19歳のWGで、今季がドイツ初挑戦ながら、公式戦36試合で13ゴール10アシストと素晴らしい数字を記録した。リヴァプールはモハメド・サラーの退団が決まったことで、WGの強化を目指しており、ディオマンデの引き抜きを検討している。『The Athletic』によると、ライプツィヒ