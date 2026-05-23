欧州5大リーグも優勝チームが決まり、長かったシーズンが終わろうとしている。残るビッグマッチといえば、パリ・サンジェルマンとアーセナルが対戦するチャンピオンズリーグ決勝だ。下馬評はPSG優位に傾いているようだ。その圧倒的な攻撃力に加え、昨季王者であること、昨季も対戦しPSGが勝利していることを考えれば納得がいく。しかし、アーセナルのガブリエウ・マルティネッリはそんなことは気にしていない様子だ。『ARSENAL INS