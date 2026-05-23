プレミアリーグは第37節でアーセナルが優勝を決め、タイトル争いは決着がついた。アーセナルは実に22年ぶりのリーグタイトルに到達している。残すは残留争いだ。勝ち点36の18位ウェストハム、勝ち点38の17位トッテナム、どちらかが降格するという事態となっている。優勝したアーセナルのファンはトッテナムの2部落ちを望んでいるのかといえば、そうとも限らないようだ。Xや『Reddit』のスレッドなどを見ると、意外なことにトッテナ