◇明治安田J1百年構想リーグ京都1―0長崎（2026年5月23日サンガS）5年半の全てを90分間に込めた。これがチョウ貴裁監督が作り上げた京都だった。FWラファエル・エリアスのヘディングで長崎に1―0の勝利。この試合を最後に退任するチョウ貴裁監督に、惜別の白星を贈った。今季はパスを繋ぐ意識が高くなりすぎて、迫力のある推進力がナリを潜めた。だがチョウ貴裁チルドレンの1人でもあるDF佐藤響が囲まれてもドリブルで突