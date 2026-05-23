お笑いコンビ「ドランクドラゴン」鈴木拓（50）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。SNSの普及によって起きた、芸能界の“変化”について語った。鈴木は「SNSの登場で芸能人同士が揉める機会が増えたなぁー昔はこんなに芸能人同士揉めてなかったと思うんだよなぁー」と私見を投稿。「俺はテレビで悪口言っちゃうけど。SNSではあまり言わないようにしてるよ」としたが「いや！俺SNSでも言っちゃってるわ。悪口言