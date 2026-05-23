テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが２３日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。森山アナはインスタグラムで「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」とあいさつし、淡いピンク系の半袖トップスに白いスカートを合わせたコーディネートや、黄色のカーディガンに水色スカートを合わせたコーデなど美スタイルをスッキリみせるコーデを披露。「今日は昨日よりさらにひんやりして