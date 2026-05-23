女優の小池栄子（45）が23日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演し、「惚れちゃった」同学年の女優を明かした。番組では小池をよく知る人物として女優の菊地凛子がVTR出演。2022年放送の同局の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で共演して以来、何でも語り合える関係になったという。小池について、菊地が「とにかく裏もない。人に好かれようとか好感度を残そうとか一切ない」と語ると、スタジオでVTRを見ていた小池は「まん