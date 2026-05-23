◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が先発し、５回１／３を５安打３失点で３敗目を喫した。初回は先頭・立石、中野を連続三振。森下には死球となったが、続く４番・佐藤を空振り三振に斬り、無失点でスタートした。来日最速の１５６キロを計測した直球を軸に４回まで１安打のみに抑えていたが、両軍無得点の５回。１死から木浪への四球をきっかけに２死二、三塁を