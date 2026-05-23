高校野球の春季近畿大会が23日、わかさスタジアム京都で開幕。大阪大会を制した履正社が1回戦で姿を消す波乱があった。24日は1回戦残り2試合が行われる。京都2位で出場した立命館宇治は、16安打11得点で履正社に競り勝った。履正社は20安打を放ったが、勝利には届かなかった。智弁和歌山（和歌山）は4―6の8回、9番・黒川梨大郎（3年）の右犠飛で1点差とし、2番・荒井優聖（3年）の右越え3ランで逆転に成功した。【1回戦