三重県伊勢市の神社でご神体の岩から海藻を刈り取る「藻刈神事」が行われました。 【写真を見る】「夫婦岩」の沖合で海中のご神体の岩から神職がアマモを刈り取る「藻刈神事」 三重・伊勢市の二見興玉神社 「藻刈神事」は、「夫婦岩」で知られる伊勢市の「二見興玉神社」で毎年5月に行われ、夫婦岩から約700メートルの沖合に沈む大きなご神体の岩「興玉神石」に生えるアマモを刈り取る神事です。 23日は午前10時に神職4人