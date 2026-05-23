【蘇州（中国江蘇省）＝照沼亮介】日米中など２１か国・地域によるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）貿易相会合は２３日、中国江蘇省蘇州市で２日間の日程を終えて閉幕した。出席した赤沢経済産業相は閉幕後の記者会見で、会合の期間中、中国の王文濤（ワンウェンタオ）商務相との「立ち話」があったことを明らかにした。赤沢氏は、「２２日の晩さん会前に王氏と立ち話をした」と述べた。王氏の座る席に足を運び、短時間話