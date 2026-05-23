23日は西日本では気温が上がり、真夏日となった所もありましたが、関東などでは4月並の肌寒い1日となりました。そうしたなか、夏の食べ物を先取りするイベントに多くの人が集まりました。炭火でじっくりと焼かれるうなぎ。たれの香ばしい香りが漂っています。さいたま市で地元の名物、うなぎをPRするイベントが開かれ、会場にはチケットを求める人で長い列ができました。チケットは1枚2500円。うなぎ弁当と引き換えることができま