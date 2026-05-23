定期預金のなかには、抽選でうれしいプレゼントがもらえるユニークなタイプのものがあります。もちろん外れてしまう可能性もありますが、毎月の生活のなかに「もしかしたら当たるかも」というちょっとしたワクワク感を味わえるのが大きな魅力です。しかも、その金利はゆうちょ銀行やメガバンクの定期預金（1年もの0.4％）とほぼ同じか、条件によってはそれらを上回るタイプもあり、確実なお得感も兼ね備えています。今回は、そんな