株で月5万円を稼ぐには、いくらの元手が必要なのでしょうか。金融文筆家でAll Aboutマネーガイドの田代昌之さんに、株で月5万円を目指すのに必要な資金と、投資の考え方について教えてもらいました。月5万円に必要な元手は、想像以上に大きい？「株で毎月5万円稼ぎたい」と考えたことがある人は多いでしょう。月5万円ということは、年間では60万円です。もっとも、実際の株式投資では毎月一定額の利益が安定して入るわけではなく、