アイドル卒業後も俳優、モデルとして活動を続ける永尾まりやさん（32）が、週刊FLASH（光文社）表紙＆巻頭に登場しました。【動画】ベッドや浴室やプールで…永尾まりやさんの妖艶ポーズ見せつけ「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた永尾さん。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾