言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、個人の嗜好やマナーに関わる上品な表現、毎日の食卓でおなじみの定番メニュー、そして交通の歴史を感じさせる特定の地点という、全く異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□なみおひ□□わ□□