昨今では動画やSNSで注目を集めるキャバクラ・ラウンジのキャストが多数存在します。彼女たちは、まるで一時期のカリスマ美容師のように人気を博し、多くの女性の憧れになっているのでした。そんな人気キャストたちのSNSを見ていると、みんなスマートな体型で、なかには細身を通り越してガリガリに痩せている人もいます。【写真】130センチMカップ規格外の肉感ボディ突如現れた超乳の持ち主にグラビアンも感嘆このスマート体型