「神舟23号有人宇宙飛行ミッション」に関する記者会見が5月23日午前、酒泉衛星発射センターで行われました。報道官が神舟21号クルーの軌道上での滞在の様子や、これまでに得られた成果と進捗（しんちょく）について紹介しました。神舟21号クルーの軌道上滞在日数は23日の時点で203日に達しており、中国人宇宙飛行士クルーによる連続滞在の最長記録更新が確実視されています。これまで、各種作業は順調に進んでおり、3人の宇宙飛行