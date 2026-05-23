トイレの換気扇はつけっぱなしがいいのか、消してもいいのか、どちらが正解でしょうか。人によっては、トイレの換気扇を「使うときだけ」「終わってから数十分だけ」回している人もいるかもしれません。実は、現代の住まいにおいて換気扇は24時間フル稼働させるのが正解です。電気代を惜しんで消すことで、かえって家の寿命を縮め、掃除の手間を増やしているかもしれません。なぜ24時間常時運転が必要なのか。今回は、その理由と換