◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準々決勝東京SG40―35BR東京（2026年5月23日東京・秩父宮ラグビー場）時計は80分を過ぎていた。BR東京のSO中楠一期（25）がPGのボールをセットしている間に、終了を告げるホーンが鳴った。33―35でリードされていた東京SGは、このPGが決まれば敗戦が決まる。劇的な逆転は、ここから始まった。交代でピッチ外にいたSH流大（33）は、相手がPGを選択した時点で「数％のチャン