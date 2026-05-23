◆陸上関東学生対校選手権第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）女子１部棒高跳び決勝は、村田蒼空（４年）が４メートル１７の大会新記録で悲願の初優勝を達成した。昨年の日本選手権（東京）を制した日体大の小林美月（４年）は４メートル１２で４連覇には届かなかった。試合後は涙を流し「４連覇ってそんな簡単じゃない」と言葉を絞り出した。昨年の日本選手権で日本歴代６位タイ、日本学生記録となる４メー