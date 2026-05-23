阪神・立石正広内野手（２２）が、２３日の巨人戦（東京ドーム）に２戦連続となる「１番・左翼」でスタメン出場を果たし、先制の２点適時中前打を含む４打数２安打２打点。一軍デビュー戦となった１９日の中日戦（倉敷）以降、４戦連続安打とし、打率を４割１分２厘にまで上昇させた。センセーショナルな快進撃はまだまだ続く。３回の第２打席でチーム初安打となる左前打を放つと、５回二死二、三塁の好機で回ってきた第３打