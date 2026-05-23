◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）降雨のため中止となった第２ラウンドが行われ、プロ２年目でツアー未勝利の吉田鈴（りん、大東建託）が４バーディー、２ボギーの７０と伸ばし、通算５アンダーで４位をキープした。首位と３打差。吉田が地元の千葉でＶ戦線に残った。８番パー３（実測１５０ヤード）は７アイアンで３０センチのベタピンで