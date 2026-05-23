人手不足や気候変動など、コメ作りを取り巻く環境が変化するなか、作業の負担を減らす水を張らない田んぼが注目されています。広大な農地を走る1台のトラクター。一見すると、畑のように見えるこの場所。実は、秋になるとコメが実る田んぼです。この田んぼで導入されているのが、「節水型乾田直播」というコメ作りの技術。従来のように田んぼに水を張らず、種をまくのが特徴です。高齢化や人手不足が深刻化するなか、作業の負担が