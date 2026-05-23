元AKB48チーム8の山田菜々美（27）が第2子を出産したことを23日、自身のインスタグラムで発表した。山田は「私ごとではありますが無事、娘が産まれました」と第2子を出産したことを報告した。出産については「息子の時と同様、自然分娩で3686gの大きなレディーです」と明かした。また「安産で3時間ほどで産まれたので初めての立会いもギリギリ間に合い面会もあったりと、今回は賑やかなお産と入院生活になりました」と振り返