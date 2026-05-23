高市総理大臣は23日、中国北部の山西省の炭鉱で起きたガス爆発事故について「大変心を痛めている」などとするお見舞いのメッセージをSNSに投稿した。高市総理は自身のXを更新し、「この度、中国山西省の炭鉱内でガス爆発事故が発生し、大きな被害が生じていることに、大変心を痛めている」と記した。また、「犠牲になった方々に哀悼の意を表すとともに、遺族に対し謹んでお悔やみ申し上げる」として、「被害に遭われた方々に対し、