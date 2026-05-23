タレントで実業家の紗栄子（39）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。子育てで「力を貸してくれたアイテム」を明かした。おすすめのキッチングッズを紹介する動画を公開。お気に入りの調味料やグッズなどを次々と紹介し、器に続き、箸置きを披露した。鬼太郎や目玉おやじ、ねずみ男、一反もめんがデザインされた箸置きを手に取り、「息子が好きなゲゲゲの鬼太郎の箸置き」と説明した。「子供って食事に対して凄いめ