お笑いコンビ、矢野・兵動の兵動大樹が２３日、大阪市の大阪城音楽堂で、自身が主催する野外フェス「おしゃべり大好き。感謝祭しゃべって歌ってみんなでげちゃ呑み〜てぃんぐ」を開催した。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生配信する人気企画「げちゃ呑み〜てぃんぐ」を、フェスに来場した１７００人の前で展開。ステージに座り、実際に酒を飲みながら観客とチャットした。マネジャーから「舞台から絶対に降りるな」と厳命され