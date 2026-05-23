女子サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ決勝が韓国・水原（スウォン）で行われ、北朝鮮チーム「ネゴヒャン」が優勝しました。こうした中、約7年半ぶりとなった北朝鮮選手団の訪韓を韓国の市民はどのように受け止めたのか、現地で取材しました。FNNソウル支局・一之瀬登記者：競技場前では北朝鮮チームを応援する団体が楽器を鳴らしながら声援を送っています。韓国政府は南北関係の改善につなげたいとして、今回、北朝鮮チーム