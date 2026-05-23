5月15日に発表された日本代表の北中米ワールドカップ登録メンバー26人で、南野拓実、三笘薫という攻撃の主力2選手がケガのため選外となりました。前回のカタール大会以降、森保ジャパンの攻撃を牽引してきた2人の不在の影響は? アジア最終予選以降の18試合でテストされてきた60パターンもの攻撃陣の組み合わせを徹底検証。ゲキサカ日本代表担当の竹内記者が過去のデータをもとに北中米ワールドカップでの戦い方を占います。(収