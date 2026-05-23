オクラホマシティ・サンダーとサンアントニオ・スパーズによる「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルは、3試合を終えてサンダーが2勝1敗でリードしている。 5月23日（現地時間22日、日付は以下同）にフロストバンク・センターで行われた第3戦では、スパーズに試合開始から15－0のランを仕掛けられたサンダーが123－108でアウェ