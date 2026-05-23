中央競馬騎手の川田将雅（40）が5月19日、Instagramを更新。琵琶湖でボートを満喫する様子を投稿した。 【画像】「一瞬誰かわからんかった」“顔面タトゥー”瓜田純士、まさかのイメチェン写真にファン驚がく「フィギュアスケート滑っていそう」「普通にイケメンなんだよなあ」 「先日、久しぶりに琵琶湖の上に」と投稿されたのは、琵琶湖をボートで疾走する動画。「ボートで走って強烈な