女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が5月16日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 「今年もたくさんお世話になります」と投稿されたのは、「経口補水液オーエスワン」を飲む園田の写真。白のトップスにサンバイザーをかぶり、熱中症対策に励んでいる。園田は「#os1#夏の必需品#熱中