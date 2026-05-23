「着いたら連絡して」ただの一言なのに、なぜか特別に感じることはありませんか？男性は本命相手に対して、“心配の仕方”が自然と変わっていきます。最後まで気を抜かない男性は本命相手には、「会って終わり」になりません。帰り道や、その後の予定まで自然と気にするようになります。「ちゃんと帰れた？」「疲れてない？」と確認したくなるのは、“相手を安心するまで意識している”状態だからです。“小さな危険”を気にする男