「自分のことを一番に大切にしてくれる男性と交際したい」と女性なら誰しも思うはず。でも、そうはならない男性も中にはいます。そこで今回は、「彼女のことを後回しにする男性」の特徴をチェックしてみましょう。｜趣味で忙しい趣味で忙しくしている男性は彼女を後回しにする傾向があります。交際を始めた当初は彼女のことを優先していた男性でも、関係になれてくると恋愛の優先度は低くなり、趣味の方に興味がシフトしてしまうも