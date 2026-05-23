「また連絡するね」男性からそう言われたまま、次の予定がなかなか決まらない。不倫関係ではそんなモヤモヤが増えやすいもの。その背景には、既婚者ならではの事情や心理が隠れているケースも少なくありません。会う予定を固定しにくい“事情”がある仕事や家庭の予定が読めない。そのため、「この日」と先に決めることを避ける人もいます。もちろん本当に調整が難しい場合もありますが、結果として“女性を待たせる関係”になりや